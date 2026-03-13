Российские военные нейтрализовали за ночь 176 беспилотников ВСУ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 176 украинских беспилотников самолетного типа минувшей ночью над регионами России.

Как уточнили в ведомстве, 80 БПЛА ликвидировано над Республикой Крым, 29 - над Республикой Адыгея, 25 - над Краснодарским краем, 18 - над Азовского моря, 7 - над Ростовской областью, 5 - над Курской, 3 - над Ставропольским краем, по 2 - над Брянской областью и Черным морем и по одному - над Астраханской и Белгородской областями.