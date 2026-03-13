Поиск

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Выданное США разрешение на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры по состоянию на 12 марта, является кратковременной мерой и не принесет Москве значительной прибыли, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером роль российских нефти и газа в мировой экономике

"Для расширения глобального охвата существующих поставок Минфин США предоставляет временное разрешение странам на покупку российской нефти, находящейся в настоящее время в море. Эта узкоспециализированная, краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству", - написал Бессент в соцсети X, комментируя опубликованное OFAC решение.

По его словам, временное повышение цен на нефть является " краткосрочным и временным сбоем" и в долгосрочной перспективе принесет "огромную пользу" экономике США.

Как сообщалось, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

