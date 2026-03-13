Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

Фото: МВД РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Таиланд выдал России обвиняемого в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В аэропорту города Бангкока представители компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским обвиняемого в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - проинформировала представитель министерства.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год злоумышленник и его сообщники "требовали денежное вознаграждение у бизнесмена за нераспространение конфиденциальных сведений о финансово-хозяйственной деятельности его компании по продаже автомобилей, способных причинить репутационный вред".

"Фигурант скрылся от следствия за границей. На основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по г. Москве, он был объявлен в международный розыск. В дальнейшем установлено, что разыскиваемый находится на территории Королевства Таиланд. Компетентными органами этого государства он был задержан. В настоящее время сотрудники НЦБ Интерпола доставляют обвиняемого в Российскую Федерацию для проведения следственных действий", - уточнила Ирина Волк.