Открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали горение на нефтебазе в Краснодарском крае, возникшем из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.

"На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение. В 7:12 по московскому времени удалось потушить открытый огонь", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, тушение продолжается, идет пролив участка, чтобы добиться окончательной ликвидации возгорания.

Как сообщалось, пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка возник в четверг утром в результате падения обломков БПЛА. Изначально площадь возгорания составляла 150 кв. метров, но позже выросла до 3,8 тыс. В тушении принимают участие около 300 человек, более 70 единиц техники и пожарный поезд.

В городе Тихорецке (близ горящей нефтебазы) зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ по показателям бензол и ксилол. Отбор проб и проведение лабораторных исследований продолжается.

Краснодарский край
