Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, возникшем из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.

"Пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка полностью ликвидирован. В 9:15 по московскому времени специалисты подтвердили окончательную ликвидацию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка возник в четверг утром в результате падения обломков БПЛА. Изначально площадь возгорания составляла 150 кв. метров, но позже выросла до 3,8 тыс. кв. метров.

Утром в пятницу пожарным удалось ликвидировать открытое горение на объекте.

В тушении принимали участие около 300 человек, более 70 единиц техники и пожарный поезд.

В городе Тихорецке (близ горящей нефтебазы) зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ по показателям бензол и ксилол. Отбор проб и проведение лабораторных исследований продолжается.