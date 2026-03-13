ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Московской и Тверской областях

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье и Тверской области россиян, которые подозреваются в сборе информации по заданию украинской военной разведки.

"Установлено, что злоумышленники, 2004 и 1989г.р., посредством сети Интернет инициативно установили контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины в целях оказания помощи иностранной спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - объявил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По версии следствия, задержанные собирали и передавали спецслужбам Украины сведения о военных объектах и местах дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанные лица были задержаны сотрудниками ФСБ России", - сказали в ЦОС.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области и следственным отделением УФСБ по Тверской области возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) УК России. Задержанные заключены под стражу.

"Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавили в ФСБ.