Трое жителей села в Херсонской области погибли от артобстрела ВСУ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще один получил ранения в результате артиллерийского обстрела села Новая Збурьевка (Херсонская область) со стороны ВСУ, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

Он написал в своем телеграм-канале, что с 7:40 ведется интенсивный артобстрел и используются ударные дроны по жилым кварталам Новой Збурьевки в Голопристанском округе. "Уже известно о трех погибших мирных жителях. Один раненый доставлен в Скадовскую ЦРБ", - информирует Сальдо.

Губернатор добавил, что российские военные ведут контрбатарейную борьбу, и рекомендовал жителям населенного пункта оставаться в укрытиях.