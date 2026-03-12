Минэкономразвития оценило в 7 млрд руб. ущерб туроператоров от конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Убытки, которые понесли российские туроператоры от конфликта на Ближнем Востоке, оцениваются в 7 млрд рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя решение правительства о распечатывании фондов персональной ответственности туроператоров.

"Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца. Это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли, совокупные потери которой мы оцениваем в 7 миллиардов рублей. Механизм уже запущен, "Турпомощь" готова к приему уведомлений от операторов", - цитирует пресс-служба министерства его заявление.

Как сообщалось, 12 марта глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому туроператоры смогут использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отменённые туры. Решение касается оплаченных поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам не ездить в шесть стран Ближнего Востока из-за рисков для безопасности в условиях военного конфликта США, Израиля и Ирана. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в эти страны. После рекомендации они также обязаны вернуть средства туристам за туры, которые были приобретены ранее.