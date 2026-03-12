Что произошло за день: четверг, 12 марта

Приговоры по делу о теракте в Crocus City Hall, атака БПЛА на компрессорную станцию "Турецкого потока", заявления нового верховного лидера Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд приговорил четырех исполнителей теракта в Crocus City Hall к пожизненному сроку, еще 15 фигурантов получили сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного.

- Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников на газокомпрессорную станцию, обеспечивающую работу "Турецкого потока".

- Восемь человек погибли в результате украинской атаки на медицинское учреждение в ДНР, сообщили российские военные.

- Днем в четверг площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае достигла 3,8 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло из-за атаки БПЛА.

- Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что власти продолжат перекрывать Ормузский пролив. Он также сказал о готовности вести военные операции на новых направлениях, если конфликт с Израилем и США не прекратится.

- Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого замглавы МВД РФ. На пост назначен Андрей Курносенко, ранее он был начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

- Российским туристам компенсируют потери из-за закрытия воздушного пространства в ближневосточных странах. Выплаты будут организованы, в том числе, через фонд персональной ответственности туроператоров.

- Полиция раскрыла хищение более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. В числе фигурантов - бывшие топ-менеджеры ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" Елена Михайлова и Анатолий Еркулов.

- Россиянка Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на зимней Паралимпиаде. Ранее она получила золото в супергиганте и стала бронзовым призером в скоростном спуске.