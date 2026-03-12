Росавиация ограничила сертификат AZUR air после выявленных нарушений

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании AZUR air до 8 июня, сообщило ведомство.

Приказ об этом в четверг подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

"Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика. Ее с 19 февраля по 5 марта провели специалисты Ространснадзора на фоне серии авиационных событий у AZUR air, связанных с техническими неисправностями самолетов, последовавшими за этим многочисленными задержками и отменами рейсов. В результате проведенных мероприятий Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований российского воздушного законодательства", - пояснили в Росавиации.

Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован, предупредили в ведомстве.

Руководству перевозчика рекомендовано: повысить уровень безопасности полетов; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники; сократить программу рейсов.

AZUR air "в кратчайшие сроки" подготовит план необходимых корректирующих мероприятий и представит в Росавиацию "исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки", заявил "Интерфаксу" представитель компании.

"Регулярность полётов AZUR air по итогам 2025 года составила более 90%. Неудовлетворительные показатели регулярности в первые месяцы 2026 года явились следствием череды не связанных между собой авиационных событий. В каждом случае незапланированной посадки или возвращения самолётов в аэропорт вылета приоритетом экипажей было обеспечение полной безопасности полёта, воздушного судна и пассажиров", - сообщил он.

Введенные Росавиацией ограничения, по его словам, не повлияют на выполнение программы полётов: все обязательства перед пассажирами выполняются, компания продолжает подготовку к сезону "Лето-2026".

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем расписании - только в Таиланд и Вьетнам. Парк компании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом, согласно открытым источникам, в эксплуатации находится примерно половина из них. 3 марта перевозчик сообщал об очередной корректировке расписания в связи с временным выводом из эксплуатации одного из Boeing. Тот в конце февраля, выполняя рейс Фукуок - Казань, вернулся в аэропорт вылета.