Лавров назвал утопией обсуждение вопросов коллективной безопасности без РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Москва не может согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности в связи с украинским кризисом будут решаться без России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав это утопией.

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без РФ. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Я уверен, что на Западе и прежде всего в США прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без РФ - это утопия, это путь в никуда", - подчеркнул Лавров.

Комментируя сообщения о том, что Германия, Великобритания и Франция планируют выработать коллективные гарантии безопасности, Лавров отметил: "Мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными". "И здесь у нас есть очень хороший пример, который, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечения устойчивого урегулирования: среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины, и в этом контексте украинская сторона предложила, а наша делегация тогда согласилась, - разработать гарантии безопасности, участниками которой были бы все постоянные члены СБ ООН (...) плюс отдельные страны, - упоминалась Германия, Турция и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности", - сказал глава МИД РФ.

"И в том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе. И тот подход в то время российская сторона поддержала", - подчеркнул Лавров.

