МИД РФ опроверг сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Распространяемая западными СМИ информация об эвакуации из Венесуэлы российского посольства не соответствует действительности, заявили в МИД России.

"Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, - ложь. Будьте бдительны", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

В МИД России призвали не поддаваться на провокации.