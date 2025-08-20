Поиск

Лавров отметил, что РФ не услышала от Европы конструктивных идей по ситуации на Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине на фоне их визита в Вашингтон, наблюдает агрессивное нагнетание обстановки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и, в общем-то, неэтичные попытки изменить позицию администрации президента (Дональда - ИФ) Трампа и лично президента Соединённых Штатов", - заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

По словам министра, такую позицию со стороны лидеров стран Европы можно было наблюдать "во время сопровождения европейцами господина (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского в Вашингтон в понедельник на этой неделе".

"Мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев", - отметил Лавров.

В понедельник, 18 августа, Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. В последующих переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Сергей Лавров МИД РФ Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве заявили о готовности к продолжению переговоров с Киевом в любом формате

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Арестован находившийся в розыске экс-заместитель челябинского губернатора Уфимцев

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6999 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });