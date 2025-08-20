Лавров отметил, что РФ не услышала от Европы конструктивных идей по ситуации на Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине на фоне их визита в Вашингтон, наблюдает агрессивное нагнетание обстановки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и, в общем-то, неэтичные попытки изменить позицию администрации президента (Дональда - ИФ) Трампа и лично президента Соединённых Штатов", - заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

По словам министра, такую позицию со стороны лидеров стран Европы можно было наблюдать "во время сопровождения европейцами господина (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского в Вашингтон в понедельник на этой неделе".

"Мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев", - отметил Лавров.

В понедельник, 18 августа, Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. В последующих переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.