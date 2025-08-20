Производитель "Коровки из Кореновки" не получал от госорганов информации о сальмонелле в продукции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ГК "Ренна" (бренды "Коровка из Кореновки", "Алексеевское" и др.) утверждает, что не получала от официальных государственных органов РФ подтверждений факта наличия сальмонеллы в своей молочной продукции.

"Заключение о присутствии сальмонеллы в продукции "Коровка из Кореновки" выдано частной лабораторией. Речь идет о продукте, срок годности которого на данный момент давно истек. Следовательно, никак подтвердить или опровергнуть информацию нельзя. Проверка начата именно на основании обращения по этому протоколу", - заявили журналистам в ГК "Ренна".

В компании добавили, что в конце марта 2025 года Роспотребнадзор провел проверку с проведением порядка 150 анализов оборудования и готовой продукции, включая сметану, о которой идет речь в заключении частной лаборатории. Никаких нарушений не было выявлено.

"Подтверждений факта, о котором идет речь в материалах частной лаборатории, со стороны официальных государственных органов нет. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из надзорных ведомств, разбираемся в наличии оснований для данного обвинения", - сказали в компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на ФГИС "Единый реестр проверок" о том, что в продукции "Кореновского молочно-консервного комбината" (входи в ГК "Ренна") были выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла. При этом не уточняется, в каком именно молочном продукте их обнаружили.

ГК "Ренна" - один из крупнейших производителей мороженого в РФ. Имеет производственные комплексы в Краснодарском крае (Кореновский молочно-консервный комбинат и Фабрика настоящего мороженого) и Белгородской области (Алексеевский молочно-консервный комбинат). В группу также входят "Торговый дом Ренна" и сеть собственных дистрибуторских компаний "Ренна-Дистрибуция".

Ежедневно предприятия группы производят 2,6 млн единиц молочной продукции, которая реализуется в 250 тыс. торговых точек, а также поставляется на экспорт.