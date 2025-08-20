Ракета "Союз" с биоспутником "Бион-М" с мышами и мухами допущена к старту

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" №2, на борту которого находятся мыши, мухи, растения и микроорганизмы, допущена к старту с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе" .

"Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты "Союз-2.1б" с аппаратом "Бион-М" № 2. Ее пуск с Байконура в 20:13 по московскому времени", - говорится в сообщении.

На борту аппарата будут находиться 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос отправят грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

Космический аппарат будет выведен на солнечно-синхронную орбиту, на которой уровень космической радиации примерно на 30% выше по сравнению с орбитой МКС.

"Бион-М" №2 пробудет на орбите около месяца. Минимальная высота орбиты составит 370 км, максимальная - 380 км. Наклонение плоскости орбиты - 96,62 градуса. Масса космического аппарата составляет до 6,4 т.

Цель проекта - изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.

19 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что после эксперимента с "Бионом-М" №2 будет изучена возможность отправки человека на полярную орбиту. Результаты эксперимента будут известны через несколько месяцев после запуска.

Первый полет аппарата серии "Бион-М" прошел с 19 апреля по 19 мая 2013 года. На его борту находились разнообразные живые системы для проведения экспериментов и исследований. Полученные результаты выявили ряд новых проблем в области воздействия космического полета на живые организмы.