Поиск

Ракета "Союз" с биоспутником "Бион-М" с мышами и мухами допущена к старту

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" №2, на борту которого находятся мыши, мухи, растения и микроорганизмы, допущена к старту с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе" .

"Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты "Союз-2.1б" с аппаратом "Бион-М" № 2. Ее пуск с Байконура в 20:13 по московскому времени", - говорится в сообщении.

На борту аппарата будут находиться 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос отправят грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

Космический аппарат будет выведен на солнечно-синхронную орбиту, на которой уровень космической радиации примерно на 30% выше по сравнению с орбитой МКС.

"Бион-М" №2 пробудет на орбите около месяца. Минимальная высота орбиты составит 370 км, максимальная - 380 км. Наклонение плоскости орбиты - 96,62 градуса. Масса космического аппарата составляет до 6,4 т.

Цель проекта - изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.

19 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что после эксперимента с "Бионом-М" №2 будет изучена возможность отправки человека на полярную орбиту. Результаты эксперимента будут известны через несколько месяцев после запуска.

Первый полет аппарата серии "Бион-М" прошел с 19 апреля по 19 мая 2013 года. На его борту находились разнообразные живые системы для проведения экспериментов и исследований. Полученные результаты выявили ряд новых проблем в области воздействия космического полета на живые организмы.

Байконур МКС Роскосмос Союз Дмитрий Баканов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ ввела ответные санкции против британских СМИ, НПО и консалтинговых структур

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

"Газпром" нашел покупателя на сочинский санаторий "Голубая горка"

В Москве заявили о готовности к продолжению переговоров с Киевом в любом формате

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Арестован находившийся в розыске экс-заместитель челябинского губернатора Уфимцев

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });