Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в среду в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

С утра среды очередь на досмотр перед Крымским мостом образовалась со стороны Керчи, к 12:00 число ожидающих автомобилей превысило 1,6 тыс. Со стороны Тамани затруднений в проезде на досмотровые пункты не было.