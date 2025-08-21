Поиск

В РФ наблюдается снижение заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В России в этом году наблюдается снижение заболеваемости лихорадкой Западного Нила по сравнению с предыдущими годами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть комары, которые переносят лихорадку Западного Нила. В предыдущие три года она нам досаждала, но в этом году заболеваемость меньше по естественным причинам - комаров меньше и больше обработано территорий", - сказала Попова журналистам.

По ее словам, сейчас в разных странах мира в связи с изменением климата появляются комары, которых раньше не было, растёт число случаев заболеваний с этим связанных.

"Поэтому возможны завозы и лихорадки Западного Нила, и Зика, и Оропуш. Все это мы знаем, видим и готовы при необходимости реагировать, чтобы не было распространения", - подчеркнула Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова лихорадка Западного Нила
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами, мухами и растениями выведен на орбиту

Что произошло за день: среда, 20 августа

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7002 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });