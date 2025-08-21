В РФ наблюдается снижение заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В России в этом году наблюдается снижение заболеваемости лихорадкой Западного Нила по сравнению с предыдущими годами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть комары, которые переносят лихорадку Западного Нила. В предыдущие три года она нам досаждала, но в этом году заболеваемость меньше по естественным причинам - комаров меньше и больше обработано территорий", - сказала Попова журналистам.

По ее словам, сейчас в разных странах мира в связи с изменением климата появляются комары, которых раньше не было, растёт число случаев заболеваний с этим связанных.

"Поэтому возможны завозы и лихорадки Западного Нила, и Зика, и Оропуш. Все это мы знаем, видим и готовы при необходимости реагировать, чтобы не было распространения", - подчеркнула Попова.