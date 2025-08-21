Поиск

Делегацию России на 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавит Лавров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

В утвержденный состав делегации также вошли, в частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сегмент высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН пройдет в штаб-квартире Всемирной организации в конце сентября.

