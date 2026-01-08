Для иностранцев введут ответственность за уклонение от медосвидетельствования

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Госдуму скоро внесут законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики, сообщил в мессенджере спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев.

Также предлагается обязать медицинские организации направлять информацию в МВД об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор о выявлении инфекционного заболевания у мигранта, чтобы его можно было оперативно депортировать.

Планируется ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда.

В числе предложений установление повышенной уголовной ответственности за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.

"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", - отметил председатель Госдумы.