Минтранс сообщил, что танкер Marinera получил временное разрешение использовать флаг РФ

По его данным, связь с судном была утеряна около 15:00 по московскому времени

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Танкер Marinera, на борт которого высадились представители ВМС США, получил временное разрешение использовать российский флаг, сейчас связь с судном утеряна, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права", - отмечается в сообщении.

Как указал Минтранс, "сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна".

"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - заключили в министерстве.

Европейское командование ВС США (EUCOM) ранее подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera, шедшего под флагом РФ в Северной Атлантике.

Операция проводилась после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.

Великобритания оказала поддержку усилиям США по задержанию судна, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.