Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Крыша и навес частного дома пострадали в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Краснодарского края, никто не пострадал, сообщили в оперштабе региона утром в четверг.

"В хуторе Трудобеликовский Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом. В результате повреждена крыша и навес. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть, пострадавших нет.

На месте произошедшего работают специальные службы, добавили в оперштабе.