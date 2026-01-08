Первая группа застрявших на Сокотре россиян покинула Йемен

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Первая группа российских граждан, которые не могли покинуть йеменский остров Сокотра, улетела в Саудовскую Аравию самолетом авиакомпании Yemenia Airways, сообщили в посольстве России в Йемене накануне вечером.

"Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 г. рейсом "Йеменских авиалиний" в Джидду (Королевство Саудовская Аравия)", - говорится в сообщении.

Диппредставительство также выразило благодарность Yemenia Airways за организацию рейсов и российскому генконсульству в Джидде - "за содействие согражданам в аэропорту прибытия".

Внутренние и зарубежные рейсы из Йемена были приостановлены на фоне обострения ситуации в стране. В результате там застряли порядка 400 иностранных туристов, среди которых есть россияне.