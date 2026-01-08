Поиск

Первая группа застрявших на Сокотре россиян покинула Йемен

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Первая группа российских граждан, которые не могли покинуть йеменский остров Сокотра, улетела в Саудовскую Аравию самолетом авиакомпании Yemenia Airways, сообщили в посольстве России в Йемене накануне вечером.

"Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 г. рейсом "Йеменских авиалиний" в Джидду (Королевство Саудовская Аравия)", - говорится в сообщении.

Диппредставительство также выразило благодарность Yemenia Airways за организацию рейсов и российскому генконсульству в Джидде - "за содействие согражданам в аэропорту прибытия".

Внутренние и зарубежные рейсы из Йемена были приостановлены на фоне обострения ситуации в стране. В результате там застряли порядка 400 иностранных туристов, среди которых есть россияне.

Саудовская Аравия Йемен Сокотра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первая группа застрявших на Сокотре россиян покинула Йемен

Силы ПВО в течение трех часов сбили девять БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Что произошло за день: среда, 7 января

МИД РФ потребовал не препятствовать возвращению на родину находящихся на Marinera россиян

 МИД РФ потребовал не препятствовать возвращению на родину находящихся на Marinera россиян

Минтранс сообщил, что танкер Marinera получил временное разрешение использовать флаг РФ

Контакт с ЛЭП стал причиной крушения вертолета в Пермском крае

Частный вертолет разбился в Прикамье

Снегопады прогнозируются в регионах центра европейской части России

Движение поездов на Транссибе полностью восстановлено после схода вагонов в Приамурье

 Движение поездов на Транссибе полностью восстановлено после схода вагонов в Приамурье

Корабль береговой охраны США преследует танкер под флагом РФ в Атлантике
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8075 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 101 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });