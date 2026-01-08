Силы ПВО в течение ночи нейтрализовали 66 украинских БПЛА

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над семью регионами РФ, а также Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской и Брянской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В среду вечером Минобороны сообщало об уничтожении девяти украинских БПЛА самолетного типа над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.