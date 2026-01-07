Поиск

МИД РФ потребовал не препятствовать возвращению на родину находящихся на Marinera россиян

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российская сторона требует неукоснительного соблюдения прав и интересов россиян, находящихся на борту судна Marinera, заявили в среду в МИД РФ.

"МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике. С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - сообщили в ведомстве.

Европейское командование ВС США (EUCOM) ранее подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera в Северной Атлантике.

Операция проводилась после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.

Великобритания оказала поддержку усилиям США по задержанию судна, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

