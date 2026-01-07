Контакт с ЛЭП стал причиной крушения вертолета в Пермском крае

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Причиной крушения частного вертолета в Пермском крае стал контакт с проводами линии электропередачи во время полета, сообщили журналистам в Ространснадзоре по ПФО в среду.

"По предварительной информации, воздушное судно вылетело с территории базы отдыха "Ашатли-парк". На борту находились два человека: командир воздушного судна (КВС) и пассажир. В процессе полета вертолет зацепил провода линии электропередачи (ЛЭП)", - говорится в сообщении.

В настоящее время Ространснадзор по ПФО проводит расследование - изучаются техническое состояние вертолета, метеоусловия, квалификация экипажа и соблюдение правил полетов.

В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ЧП классифицировано как катастрофа.

"Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации", - написал он в своем канале в МАХ.

Кореняко отметил, что расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что при падении частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае погибли два человека. На земле разрушений нет.

К ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники.