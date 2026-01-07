Поиск

Что произошло за день: среда, 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ потребовал соблюдения прав и интересов россиян, находящихся на борту захваченного США танкера Marinera, и не препятствовать их возвращению на родину. Ранее Европейское командование ВС США сообщило об операции по задержанию нефтяного танкера, шедшего под флагом РФ в Северной Атлантике. EUCOM заявило, что Marinera захвачено за нарушение санкций США. Как отметил шеф Пентагона Пит Хегсет, "блокада незаконной нефти из Венесуэлы, под санкциями, остается во всей силе, везде в мире".

- Госсекретарь США полагает, что Штаты могли бы купить Гренландию, а не забирать ее силой. Об этом Марко Рубио, сообщает The Wall Street Journal, сказал конгрессменам на закрытом брифинге. Между тем, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландия - это европейская территория и таковой останется, "Гренландия не продается".

- Глава МИД Ирана отметил, что для переговоров с США еще не время. Иран никогда не отказывался от диалога с США, но его надо вести с уважением и учетом взаимных интересов, к чему Белый дом на данный момент не стремится, заявил Аббас Аракчи.

- Частный вертолет разбился в Пермском крае, погибли два человека. Его падение произошло на территории базы отдыха Ашатли-парк. В Росавиации заявили, что ЧП классифицировано как катастрофа, расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет. СКР назвал неисправность и ошибку пилота возможной причиной падения вертолета.

- Национальное бюро расследований Финляндии арестовало задержанный ранее сухогруз Fitburg. Судно подозревается в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. В то же время финская таможня сняла подозрения с сухогруза в ввозе подсанкционной стали. Также агентство Traficom сообщило, что не нашло серьезных нарушений на Fitburg и заявило, что судно может продолжить свой рейс после устранения некоторых недостатков.

- Нападающий Неймар подписал новое соглашение с бразильским футбольным клубом "Сантосом". Контракт будет рассчитан до конца 2026 года. В родной для себя "Сантос" форвард вернулся в январе прошлого года.

- Православные христиане празднуют Рождество Христово. ФОТО.

