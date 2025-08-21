Число задержанных поездов в Крым и обратно возросло до 10

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о задержке в четверг четырех поездов дальнего следования в Крым и шести – из Крыма.

Оператор уточнил, что по состоянию на 16:00 по Москве опаздывают четыре состава из Москвы в Симферополь (отправление 20 августа, задержка 5,5 часов), Феодосию (20 августа, 1,5 часа), Севастополь (20 августа, 1 час) и Евпаторию (20 августа, 1,5 часа).

В столицу задержаны три состава из Симферополя (все отправились 20 августа, опоздание от 1,5 до 4 часов) и один из Феодосии (20 августа, 3,5 часа), в Санкт-Петербург - составы из Севастополя и Евпатории (оба отправились 20 августа и задерживаются на 2,5 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания", - сказано в телеграм-канале компании.

В ГСЭ не назвали причины задержки составов, но утром в четверг в РЖД заявили, что приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА в Воронежской области. После 7:00 движение возобновили. По состоянию на 13:00 (по Москве) в Крым задерживалось четыре поезда, из Крыма – три.