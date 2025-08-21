Поиск

Число задержанных поездов в Крым и обратно возросло до 10

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о задержке в четверг четырех поездов дальнего следования в Крым и шести – из Крыма.

Оператор уточнил, что по состоянию на 16:00 по Москве опаздывают четыре состава из Москвы в Симферополь (отправление 20 августа, задержка 5,5 часов), Феодосию (20 августа, 1,5 часа), Севастополь (20 августа, 1 час) и Евпаторию (20 августа, 1,5 часа).

В столицу задержаны три состава из Симферополя (все отправились 20 августа, опоздание от 1,5 до 4 часов) и один из Феодосии (20 августа, 3,5 часа), в Санкт-Петербург - составы из Севастополя и Евпатории (оба отправились 20 августа и задерживаются на 2,5 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания", - сказано в телеграм-канале компании.

В ГСЭ не назвали причины задержки составов, но утром в четверг в РЖД заявили, что приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА в Воронежской области. После 7:00 движение возобновили. По состоянию на 13:00 (по Москве) в Крым задерживалось четыре поезда, из Крыма – три.

Крым РЖД Гранд Сервис Экспресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин принял в Кремле главу МИД Индии

Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб.

Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб.

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север"

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Суд приговорил к 15 годам россиянку, готовившую теракт в Крыму по заданию Киева

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2354 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7009 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });