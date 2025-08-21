Запущенные с Плесецка военные спутники выведены на орбиту

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Легкая ракета-носитель "Ангара -1.2", стартовавшая в четверг с космодрома Плесецк, вывела на целевую орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны РФ.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

По словам военных, с космическими аппаратами установлена и поддерживается телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

"После старта ракета-носителя легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", - сообщили в Минобороны РФ.