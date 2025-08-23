Поиск

Бархатный сезон на черноморском побережье РФ продлится до конца первой декады октября

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бархатный сезон в южных регионах европейской части России продлится дольше обычного - он продолжится как минимум в первой декаде октября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На вопрос агентства о том, могут ли сохраняющиеся высокие температуры на юге России способствовать тому, что бархатный сезон продлится дольше обычного, Вильфанд ответил, что такое возможно, особенно на черноморском побережье.

"По предварительным расчетам, бархатный сезон не закончится в сентябре. И в октябре, в первой декаде, будет продолжаться. Обычно он заканчивается в конце сентября", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что бархатным сезоном называют период, когда температура воды и воздуха становятся комфортными и составляют примерно 22-25 градусов.

"Сейчас можно говорить о том, что, по крайней мере, в первой декаде октября еще бархатный сезон продолжится. Температура воды будет еще выше 20 градусов", - добавил Вильфанд.

При этом кратковременные периоды понижения температуры, по его словам, также возможны.

