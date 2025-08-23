"Бабье лето" вероятно придет в Москву в начале сентября

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Температура в московском регионе в сентябре будет неоднородной - с повышением и понижением температуры, поэтому существует вероятность наступления "бабьего лета", повышение температуры возможно в начале сентября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозы мы разрабатываем самые разнообразные. Один из них такой: прогнозируется ли однородный сентябрь? Нет, он будет неоднородный. Это значит, что будет и повышение температуры, которое принято называть "бабьим летом"", - сказал Вильфанд.

При этом, он подчеркнул, что на данный момент точно сказать, когда будет "бабье лето" и будет ли оно, нельзя, но "существует вероятность того, что в начале сентября температура повысится". Точный прогноз о наступлении "бабьего лета" можно будет дать за трое суток, добавил Вильфанд.