Минобороны РФ сообщило об участии более 20 кораблей в спецучении ВМФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Северный флот задействовал свыше 20 надводных кораблей и судов, 20 единиц авиации, более 3 тыс. военнослужащих в комплексном учении по обеспечению действий Военно-морского флота России, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"На Северном флоте состоялся розыгрыш практической части комплексного учения по видам специального обеспечения Военно-морского флота. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев лично проверил качество организации и проведения его этапов, а также заслушал доклад командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова", - сообщили в военном ведомстве.

"В зоне ответственности Северного флота в мероприятиях задействовано свыше 20 надводных кораблей и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов морской авиации, до 300 единиц военной и специальной техники, свыше 3 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, на одном из аэродромов в Мурманской области военные отработали действия по выводу авиационной техники из-под удара условного противника. "В кратчайшие сроки в воздух были подняты самолеты тактической авиации, противолодочные самолеты и вертолеты для рассредоточения на запасные аэродромы и специально подготовленные площадки", - сообщили в министерстве.

По данным военных, подразделения аэродромно-технического обеспечения морской авиации отработали действия по ликвидации пожара на объекте и восстановлению взлетно-посадочной полосы. В это же время дежурные силы осуществляли оборону аэродрома и авиатехники от диверсантов с применением мобильных огневых групп и беспилотников разных типов.

"В основном пункте базирования надводных сил Северного флота отрабатывались практические вопросы медицинского обеспечения экипажей кораблей, погрузки ракетного и артиллерийского вооружения и пополнения запасов горюче-смазочных материалов и продовольствия до необходимых норм после длительного выполнения задач в море", - сказали в министерстве обороны.

Накануне Минобороны России сообщало о начале спецучения по видам обеспечения на Балтийском флоте с участием порядка 1 тыс. военнослужащих и до 100 единиц вооружения и техники.