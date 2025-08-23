Модернизацию аэропорта Перми оценили в 18 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Модернизация пермского аэропорта "Большое Савино" оценивается в 18 млрд рублей, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, выступая на пленарной сессии форума "Города будущего" в Перми в субботу.

"Один из ключевых проектов - это развитие пермского аэропорта "Большое Савино". До 2029 года планируем потратить порядка 18 миллиардов рублей. Уже сейчас, на первом этапе начинаем работы по обновлению перрона. Будем делать все это в рамках государственно-частного партнерства", - сказал он.

Никитин напомнил, что в планах Минтранса РФ реконструкция и строительство до 2030 года не мене 75 аэропортов и аэродромов. Ожидается, что это позволит увеличить пропускную способность воздушных путей РФ на 40%.

Реконструкция инженерных сооружений аэропорта Перми осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".