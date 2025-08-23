Поиск

Модернизацию аэропорта Перми оценили в 18 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Модернизация пермского аэропорта "Большое Савино" оценивается в 18 млрд рублей, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, выступая на пленарной сессии форума "Города будущего" в Перми в субботу.

"Один из ключевых проектов - это развитие пермского аэропорта "Большое Савино". До 2029 года планируем потратить порядка 18 миллиардов рублей. Уже сейчас, на первом этапе начинаем работы по обновлению перрона. Будем делать все это в рамках государственно-частного партнерства", - сказал он.

Никитин напомнил, что в планах Минтранса РФ реконструкция и строительство до 2030 года не мене 75 аэропортов и аэродромов. Ожидается, что это позволит увеличить пропускную способность воздушных путей РФ на 40%.

Реконструкция инженерных сооружений аэропорта Перми осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Минтранс РФ Андрей Никитин Пермь Большое Савино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тринадцать поездов задерживаются из-за инцидента на ж/д станции в Волгоградской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Суд наложил арест на средства владельца танкера "Волгонефть-239"

Володин заявил, что Дума будет готова в течение 2 месяцев принять закон о полном запрете вейпов

Володин заявил, что Дума будет готова в течение 2 месяцев принять закон о полном запрете вейпов

Арестован соучастник убийства замначальника управления Генштаба Москалика

Беспилотник упал около многоэтажки в Волгоградской области

Бархатный сезон на черноморском побережье РФ продлится до конца первой декады октября

Бархатный сезон на черноморском побережье РФ продлится до конца первой декады октября

Путин заявил о проблеске в отношениях РФ и США с приходом Трампа

Что произошло за день: пятница, 22 августа

Минтруд РФ предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд РФ предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

Руководитель Росавиации возглавил совет директоров "Домодедово"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7019 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });