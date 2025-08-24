Семь человек получили травмы при столкновении катеров в Ленобласти

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали при столкновении двух маломерных судов в акватории Выборгского залива в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Трое пострадавших госпитализированы.

По версии следствия, вблизи базы отдыха "Лавола" в Выборгском районе столкнулись два маломерных судна, на одном из которых находились пассажиры.

Возбуждено дело по части 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, оба судна сейчас находятся на причале в Выборге.