В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения на работу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Владикавказа (Беслан, Северная Осетия), сообщил в понедельник представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщил в телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в республике введен план "Ковер".



