Россия передаст США доказательства БПЛА-атак Украины резиденции президента РФ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что специальная экспертиза одного из сбитых дронов показала: конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря был объект резиденции президента России в Новгородской области.

"Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, пораженных ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области", - сказано в сообщении.

31 декабря начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков сообщил на брифинге, что 28-29 декабря Украина применила 91 беспилотник дальнего действия для атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, дроны были запущены с территории Сумской и Черниговской областей.

"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", - сказал Романенков.

Он тогда сообщил, что все украинские беспилотники были сбиты, пострадавших и разрушений на территории РФ нет. "Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено", - сказал генерал.