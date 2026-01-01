Ребенок погиб при атаке дроном ВСУ автомобиля в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Херсонской области, погиб пятилетний ребенок, три человека получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в четверг.

"В районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья - дедушка, бабушка, их взрослая дочь с 5-летним сыном. Ребенок погиб", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в четверг.

Он добавил, что все находившиеся в машине взрослые со множественными ранениями доставлены в больницу в Скадовске.

Ранее Сальдо сообщил, что около полуночи 1 января ВСУ атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в Хорлах. В результате удара погибли 24 человека, 29 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.