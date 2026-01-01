Три человека ранены при атаке дрона на коммерческий объект под Белгородом

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мужчину и женщину с баротравмами и различными осколочными ранениями бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Ещё одной женщине с осколочным ранением плеча медики оказали необходимую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась", - написал Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

В результате атаки в коммерческом объекте повреждены входная группа и остекление. Также осколками посечен легковой автомобиль.

По данным Гладкова, инцидент произошел в поселке Разумное.