ФоРГО подготовил прогноз региональных выборов 12-14 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Предстоящие в сентябре региональные выборы пройдут в условиях "новой нормальности", которая является следствием, с одной стороны, адаптации граждан к реальности, сформированной СВО, а с другой - успешной работы властей по сохранению стабильности, считают эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

"Новая нормальность" в значительной степени обеспечивает консолидацию общества вокруг целей и задач СВО. В электоральном аспекте отмечена тенденция, при которой массовое электоральное поведение стало в целом более консервативным и лоялистским, обеспечивая дополнительные преимущества кандидатам власти, поскольку избиратели так или иначе считают постановку вопроса о каких-либо переменах избыточной и вредной", - отмечается в докладе ФоРГО, имеющимся в распоряжении "Интерфакса".

В сложившихся условиях, полагают эксперты, 11 из 12 переизбирающихся действующих лидеров регионов баллотируются от "Единой России", из них семеро - секретари региональных отделений партии.

ФоРГО прогнозирует, что предстоящие выборы скорее всего завершатся не просто переизбранием действующих лидеров в Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Брянской, Калужской, Костромской областях, "а переизбранием с результатами, на которых отразится "повышающий" эффект, проявившийся в 2022-2024 годах".

Эксперты полагают, что в 2020 году имел место "понижающий" эффект, связанный с ухудшением социального самочувствия из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничений и кандидаты власти недобрали голосов.

В Коми, Курской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и ЕАО, где избираются врио глав регионов, "нет причин для беспокойства за электоральный результат" Александра Дронова, Марии Костюк и Евгения Солнцева, полагают в ФоРГО.

Врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, считают эксперты, "удалось быстро наладить антикризисное управление, выстроить коммуникации с жителями области и "зажать в дисциплине" местную элиту". Его рейтинг превышает 80%.

Что касается выборов в представительные органы власти, то эксперты ФоРГО прогнозируют, что "Единая Россия" "с высокой долей вероятности увеличит представительство во всех переизбирающихся парламентах".

По тем же данным, на муниципальных выборах "Единая Россия" восстановит фракции большинства в представительных органах Тамбова и Томска, сохранит свое доминирование в остальных городах. При этом в Самаре "теоретически возможно небольшое сокращение представительства ЕР", поскольку Самарская область переживает относительно болезненную ротацию элиты".

Касаясь выборов в Госдуму в 2026 году, ФоРГО прогнозирует, что нынешняя "пятерка" сохранится. При этом "могут усилиться как ЕР, так и ЛДПР и "Новые люди", ослабеть КПРФ и СР.

14 сентября в 81 регионе пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. В том числе: в 20 субъектах напрямую выберут губернаторов, еще в одном (Ненецком автономном округе) - через парламент; в 11 регионах состоятся выборы депутатов законодательных собраний; в 25 административных центрах субъектов переизберут городские думы. Почти все регионы приняли решение о проведении голосования в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября.