Генпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФ

Тепличное хозяйство "КДВ Яшкинские теплицы" в Яшкинском районе Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Тверской районный суд Москвы иск к Денису Штенгелову и его отцу Николаю Штенгелову о взыскании в доход РФ принадлежащего Денису холдинга "КДВ Групп" - одной из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли.

Источник в Генпрокуратуре сообщил "Интерфаксу", что гражданин Австралии Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов входят в объединение, "деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету". По мнению истца, группа функционирует в основном за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и других).

Николай Штенгелов, будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь украинской стороне. Кроме того, он образовал собственное военизированное подразделение, которое в дальнейшем послужило кадровой основой для создания запрещенных в РФ террористических формирований "Азов", "Айдар", "Днепр-1" и других.

Источник, ссылаясь на позицию Генпрокуратуры, отметил, что политические взгляды и экстремистские убеждения отца разделяет его сын Денис: после начала специальной военной операции на Украине он публично осудил действия армии России. "Будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, через их инфраструктуру стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами. В целях демонстрации приверженности киевскому режиму Штенгелов Д.Н. принял меры, направленные на ограничение прав акционеров-россиян в нидерландской компании "НАК", находящейся под его руководством", - сказал собеседник агентства.

Было установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний "КДВ". Этот холдинг работает на рынке легких закусок и кондитерских изделий. В его структуре функционируют 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции.

Генпрокуратура оценивает капитализацию "КДВ" в 497 млрд рублей, ежегодный доход - в 756 млрд рублей, а валовую прибыль в 139 млрд рублей.

По мнению истца, на которое ссылается источник, Штенгеловы без разрешения правительственной комиссии и других публичных регуляторов выводили доходы от деятельности холдинга в недружественные юрисдикции. С 2022 года за рубеж ими уже перечислено свыше 21 млрд рублей, которые направлены на поддержание экономик США и Австралии. Так, в 2022 году в штате Вашингтон (США) Штенгелов-младший выкупил компанию по производству кондитерских изделий "Либерти Орхардс" за $200 млн (ежегодная прибыль составляет $25 млн). В 2024 году он приобрел контрольный пакет акций (на сумму $30 млн) хорватской продовольственной фабрики "Звечево" в городе Пожега. В городе Голд-Кост (Австралия) он купил теннисный комплекс "КДВ Спорт" стоимостью более $50 млн.

Штенгеловы более 10 лет назад покинули пределы Российской Федерации, проживают на территории Австралии, Украины и США.

С учетом этого, Генпрокуратура просит изъять принадлежащее ответчикам имущество в доход РФ, включая акции головной компании ГК "КДВ" - АО "Кондитерус Ком". Также истец просит наложить обеспечительные меры в виде ареста всех акций и денежных средств всех компаний холдинга, зарегистрированных в РФ.

Иск подан по поручению генерального прокурора Игоря Краснова, подача и рассмотрение иска будут взяты на личный контроль главы надзорного ведомства.

Иск подан 22 августа, принят к производству 25 августа. Дата первого заседания пока не назначена.

Денис Штенгелов, по данным отчетности "КДВ Групп" за 2022 год (более актуальных данных нет), является конечным бенефициаром холдинга. "КДВ Групп" занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом "Ярче!" в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве).

В отчетности "КДВ Групп" за 2023 год говорится, что холдинг принадлежит гражданину РФ - без указания имени и фамилии. По данным Forbes, принадлежащие Штенгелову активы по итогам 2024 года были оценены в $1,4 млрд (98-е место в рейтинге российских миллиардеров).

ООО "КДВ Групп" (головная компания холдинга "КДВ Групп") в 2024 году увеличило неконсолидированную выручку по РСБУ на 17,8% по сравнению с предыдущим годом, до 304,9 млрд рублей.