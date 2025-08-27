Песков сообщил о продолжении контактов между Россией и США по разным каналам

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российско-американские контакты продолжаются по различным каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность визита президента США Дональда Трампа в Китай и его встречи там с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные "на полях" этого визита (президента РФ Владимира Путина в Китай - ИФ) всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, возможна ли трёхсторонняя встреча с Трампом во время визита Путина в Китай.

"Что касается наших контактов с американцами, они продолжаются по тем каналам, которые уже хорошо известны", - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Путин в конце этой недели отправится с четырехдневным визитом в Китай. "Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая. Президент РФ примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине", - говорилось в программе "Москва. Кремль. Путин".