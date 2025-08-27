Поиск

Апелляция оставила в силе решение по делу об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ акций "Вектор Рейл" и ее дочерних структур, включая ж/д оператора "СГ-Транс". Об этом сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Заседание состоялось 27 августа.

"По итогам апелляционного рассмотрения решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, апелляционные жалобы подавали бывший старший вице-президент РЖД Салман Бабаев, третье лицо ПАО АФК "Система".

В конце апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ акций "Вектор Рейл", одной из крупнейших российских компаний в сфере лизинга железнодорожных вагонов, и ее дочерних структур.

Ответчиками выступали бизнесмен Алексей Тайчер, Бабаев и его сыновья, а также принадлежащая им "Вектор Рейл". Еще одним ответчиком являлось созданное в 2010 году в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК).

Как сообщал "Коммерсантъ", в иске говорится, что уставный капитал ФГК, сформированный исключительно за счет имущества РЖД, превышает 87 млрд рублей, актив включает 134,4 тыс. единиц подвижного состава.

Как считает истец, в 2015 году контроль над ФГК установил Тайчер. В 2019 году он, будучи советником председателя правления РЖД, узнал о планируемой продаже ею своей "дочки" - "Трансфин-М", в связи с чем решил увеличить капитализацию компании за счет госсредств и в последующем создать условия для безальтернативной реализации этого общества "самому себе на нерыночных и неконкурентных условиях".

Для этого Тайчер организовал досрочное расторжение заключенных в 2012-2013 годах ФГК с "Трансфин-М" восьми договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов и отказ ФГК от выкупа за 14 млрд рублей у компании арендуемых вагонов в 2020-2021 годах.

В итоге "Трансфин-М" продал вагоны за 22,6 млрд рублей в АО "ВТБ-Лизинг", которое по предварительно заключенному в 2019 году соглашению предоставило этот подвижной состав в лизинг ФГК.

По данным Генпрокуратуры, совершение этих сделок причинило "ВТБ-Лизингу" ущерб на 8,6 млрд рублей и привело к увеличению на 15% суммы ежемесячных платежей АО за аренду того же самого имущества, которое фактически из пользования общества не выбывало.

В дальнейшем Тайчер приобрел акции "Трансфин-М" и обратил в свою пользу 22,6 млрд рублей, полученных обществом от реализации вагонов, "в результате чего незаконно обогатился за счет государства как единственного учредителя и собственника компании и ее дочерних организаций", говорится в иске.

Всего, по подсчетам надзорного ведомства, Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур РЖД не менее 30,1 млрд рублей, на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных лиц.

Генпрокуратура просила взыскать с ответчиков (кроме ФГК) солидарно 30 млрд 101 млн рублей, обратив средства в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Добиться взыскания денег ведомство намерено за счет имущества ответчиков, которое суд уже арестовал в обеспечение иска. Так, под обеспечительные меры подпали 100% акций "Вектор Рейл" и его дочерних компаний "СГ-Транс" и АО "Химинвесттранс", а также собственность и счета близких родственников Бабаевых и Тайчера.

С 12 августа акции АО "Вектор Рейл" перешли в собственность РФ в лице Росимущества.

Между тем, Тайчер с июня 2024 года находится в СИЗО по обвинению в мошенническом хищении у ПАО "Трансфин-М" 710 млн рублей. На время судебных разбирательств ответчиков обязали обеспечить бесперебойную работу своих предприятий.

