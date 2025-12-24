Поиск

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Такой контракт "Роскосмос" заключил с НПО Лавочкина, также в создании электростанции примут участие "Росатом" и "Курчатовский институт"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" подписал контракт с НПО Лавочкина по созданию к 2036 году российской лунной электростанции, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В декабре 2025 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции. Сроки реализации контракта: 2025-2036 годы", - говорится в сообщении.

За это время должны быть выполнены: разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

Основными функциями электростанции станут долговременное энергоснабжение потребителей российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.

"Проект - важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны", - заявили в "Роскосмосе".

В создании лунной электростанции примут участие "Роскосмос", "Росатом" и "Курчатовский институт".

3 марта 2024 года тогдашний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

8 мая "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции.

В марте 2021 года Россия и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. 16 июня того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

Согласно опубликованному межправительственному соглашению, Россия и КНР в рамках создания МНЛС запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

 Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Сбит третий летевший на Москву беспилотник

Фондовые индексы США выросли

 Фондовые индексы США выросли

Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

 Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

В МИД РФ заявили о необходимости возобновления авиасообщения с США

Поступающие в педвузы будут проходить профильное испытание с 2027 года

Что произошло за день: вторник, 23 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });