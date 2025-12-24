Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Такой контракт "Роскосмос" заключил с НПО Лавочкина, также в создании электростанции примут участие "Росатом" и "Курчатовский институт"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" подписал контракт с НПО Лавочкина по созданию к 2036 году российской лунной электростанции, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В декабре 2025 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции. Сроки реализации контракта: 2025-2036 годы", - говорится в сообщении.

За это время должны быть выполнены: разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

Основными функциями электростанции станут долговременное энергоснабжение потребителей российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.

"Проект - важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны", - заявили в "Роскосмосе".

В создании лунной электростанции примут участие "Роскосмос", "Росатом" и "Курчатовский институт".

3 марта 2024 года тогдашний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

8 мая "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции.

В марте 2021 года Россия и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. 16 июня того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

Согласно опубликованному межправительственному соглашению, Россия и КНР в рамках создания МНЛС запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.