Два депутата и врио главы НАО Гехт претендуют на пост губернатора округа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Собранию депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) представлены кандидаты на должность губернатора региона, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе парламента НАО.

"Президентом РФ Владимиром Путиным для избрания на должность губернатора НАО представлены следующие кандидатуры: врио губернатора Ирина Гехт, депутат окружного Собрания Михаил Райн и депутат Совета муниципального района "Заполярный район" Татьяна Антипина", - говорится в сообщении.

Члены парламента округа выберут губернатора 14 сентября в рамках очередного заседания.

Гехт назначена врио губернатора региона указом президента РФ 18 марта, этим же документом экс-глава НАО Юрий Бездудный был освобожден от должности по собственному желанию. Гехт до этого работала председателем правительства Запорожской области.



