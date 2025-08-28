Российские военные нейтрализовали за ночь 102 беспилотника ВСУ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В период с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ утром в четверг.

Уточняется, что 22 БПЛА нейтрализовано над Черным морем, по 21-му - над Ростовской и Самарской областями, 18 - над Краснодарским краем, 11 - над Крымом.

Кроме этого, по три дрона поражено в Воронежской и Саратовской областях, два - в Волгоградской области и один - над Азовским морем.