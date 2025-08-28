Поиск

Российские военные нейтрализовали за ночь 102 беспилотника ВСУ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В период с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ утром в четверг.

Уточняется, что 22 БПЛА нейтрализовано над Черным морем, по 21-му - над Ростовской и Самарской областями, 18 - над Краснодарским краем, 11 - над Крымом.

Кроме этого, по три дрона поражено в Воронежской и Саратовской областях, два - в Волгоградской области и один - над Азовским морем.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нарушено железнодорожное сообщение в Самарской области из-за падения дрона

В Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за обломков дрона на крыше дома

Локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за вечер среды 13 украинских БПЛА

ЕС рассматривает введение вторичных санкций в отношении России

Судебный процесс по иску о взыскании холдинга КДВ в доход РФ начнется в сентябре

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

Что произошло за день: среда, 27 августа

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });