Медведь задрал человека в Якутии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Человек погиб после нападения медведя в Среднеколымском районе Якутии, написал в своем телеграм-канале глава района Иван Лаптев.

"Сегодня вблизи села Аргахтах произошел трагический инцидент - нападение медведя на человека, закончившееся гибелью пострадавшего. Просим всех жителей соблюдать меры предосторожности", - написал Лаптев.

Власти района рекомендуют жителям избегать походов в лес, а также сообщать родственникам о своем местонахождении и маршруте.

Как сообщалось, на территории Якутии участились выходы бурых медведей к населенным пунктам, базам геологов, зонам отдыха населения, свалкам. Экологи связывают это с увеличением популяции в республике в целом и миграциями медведей в связи со скудной кормовой базой.

Летом было зафиксировано несколько случаев нападения медведей. Последний раз - в конце июля в бассейне реки Елонь на территории Аллаиховского района. Тогда зверь нанес человеку серьезные раны и переломы.

Якутия Аллаиховский район Среднеколымский район
