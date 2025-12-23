Поиск

Гарри Каспаров заочно арестован за призывы к террористической деятельности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест шахматиста и общественного деятеля Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) по обвинению в призывах к террористической деятельности, заявили в суде.

Каспарову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Он находится в международном розыске.

Подробностей обвинения в суде не сообщили.

В октябре стало известно, что Каспаров стал фигурантом уголовного дела о захвате власти и организации террористического сообщества. По данным ФСБ России, дело было возбуждено в отношении признанного иноагентом бывшего главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского и других учредителей признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России".

В спецслужбе заявляют, что Ходорковский и другие учредители АКР "финансируют признанные в РФ террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования для последующего их задействования в реализации замысла по захвату власти в стране силовым путем.

В марте 2024 года Росфинмониторинг внес Каспарова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Гарри Каспаров Замоскворецкий суд Москвы
