ВС РФ счел, что критика действий политиков и религиозных деятелей не должна рассматриваться как разжигание ненависти

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России разъяснил, какие действия влекут уголовную ответственность по статье "Разжигание ненависти или вражды", а какие не подпадают под санкции этой статьи Уголовного кодекса РФ.

"Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом, а равно политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды", - говорится в принятом во вторник постановлении Пленума Верховного суда.

В Верховном суде отметили, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства, подпадают под уголовную ответственность по статье 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично, в том числе с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".

"Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие или утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии", - отмечается в постановлении.

К вышеперечисленным действиям могут, например, относиться выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в блогах, массовая рассылка электронных сообщений и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц.