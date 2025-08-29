Поиск

В Москве заявили о незаконности использования Западом замороженных активов РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Москва считает незаконным использование замороженных российских активов странами Запада, сохраняет за собой право на принятие контрмер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные незаконные операции с государственными активами создают опасный прецедент для глобальной финансовой системы, подрывая доверие к западным юрисдикциям и базовые принципы защиты собственности", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, российская сторона "сохраняет за собой право на принятие необходимых контрмер в полном соответствии с нормами международного права".

"Ответные действия будут осуществляться исходя из принципа взаимности", - заявила представитель МИД РФ, отметив, что в Москве "оценивают данные шаги как эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны, развязанной против России".

МИД РФ Мария Захарова
