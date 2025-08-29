Белоусов заявил о росте темпов продвижения российских войск в зоне СВО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о росте темпа продвижения российской армии в зоне спецоперации на Украине с 300-400 квадратных километров в начале года до 600-700 кв. км в настоящее время.

"Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время - 600-700", - сказал Белоусов на заседании коллегии военного ведомства, выдержки из выступления которого распространило Минобороны РФ в пятницу.