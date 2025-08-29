Военно-строительный комплекс должен перейти на новую модель до конца 2025 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Переход на новую модель военно-строительного комплекса необходимо осуществить до конца текущего года, заявил на коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов. Выдержки из его выступления распространило министерство.

"До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование", - сказал министр.

По его словам, нужно разделить ответственность между звеньями военно-строительного комплекса и создать условия для нормальной работы подрядных организаций.

"Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершенного строительства", - сказал Белоусов.